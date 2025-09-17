При грантовой поддержке «Газпром нефти» в Парабели возрождается гончарное ремесло

17 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Сотрудники детского дома творчества в селе Парабель Томской области создали гончарную мастерскую. Мастер-классы могут посещать дети, в том числе с особенностями развития, и взрослые. Такой масштабный подход по мнению авторов проекта «Счастье на кончиках пальцев» поможет возродить и развить забытое ремесло на севере области. Инициатива парабельцев была поддержана грантом «Газпром нефти» и реализована по программе социальных инвестиций «Родные города» при поддержке «Газпромнефть-Востока».

К проработке проекта его авторы подошли основательно. Определись с набором необходимого оборудования, чтобы наладить полноценный процесс производства: от обработки глины до нанесения глазури и обжига. На средства гранта были закуплены муфельная печь, гончарные круги, раскатчик для глины, расходные материалы. Только глины закуплено более ста килограммов, ведь на изготовление одной чашки требуется около 600 граммов исходного материала.

Специально для проведения занятий один из педагогов дома творчества прошел обучение у мастеров в Томске. Перед тем, как начать работу над грантовым проектом, инициаторы провели опрос среди местных жителей, чтобы выяснить их потребность в развитии направления. Как показали результаты, парабельцы очень заинтересованы в изучении навыков гончарного мастерства. Целевой аудиторией объединения будут дети в возрасте от 7 до 14 лет, но также мастер-классы будут организованы и для взрослых.

По словам работников краеведческого музея, массового гончарного производства в Парабели никогда не было. Однако в экспозиции сохранились образцы глиняной посуды — корчаги, кашники, крынки, которые делали индивидуальные мастера. Теперь есть вероятность, что гончарное дело будет вновь востребовано. В мастерской планируют изготавливать предметы домашнего обихода, декоративные изделия, сувениры, украшения.

— Сегодня гончарное дело популярно и находит своих почитателей. Прекрасно, что в одном из отдаленных сел нашей области у людей появится возможность получить новые навыки, поработать с глиной, сделать полезные в быту вещи. Может, для кого-то впоследствии это станет увлечением на всю жизнь, приносящим радость и удовлетворение от творческого процесса, — подчеркнула начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока» Ирина Николаева.

— Педагоги районного дома творчества активно ищут новые возможности для развития талантов и творчества детей, стремятся находить ресурсы для открытия новых направлений дополнительного образования. Вдохновляющей новостью стала информация об открытии гончарной мастерской. В Парабели хорошо знают программу социальных инвестиций «Родные города», на ее гранты реализованы многие инициативы наших односельчан. Уверена, что этот проект станет замечательной площадкой для развития творческих способностей парабельцев и послужит сохранению традиционных народных ремесел, — отметила глава Парабельского района Елена Рязанова.

