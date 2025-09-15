«Ключ» к комфорту: в июле–августе еще 3 300 сибиряков начали управлять домом через смартфон

15 сентября 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjdSSZM8.

В Сибири прочно закрепилась тенденция роста подключений к мобильному приложению «Ростелеком Ключ». Только в июле–августе к нему присоединилось более 3,3 тыс. новых абонентов, и в настоящее время почти 104 тыс. жителей региона управляют со смартфона входом в подъезд и во двор, следят за парковкой и детской площадкой, обращаются в управляющую компанию и оплачивают коммунальные счета.

Наибольшее количество пользователей приложения — почти треть — проживают в Новосибирской области. Также в числе лидеров — Бурятия, Красноярский край и Кузбасс.

«Экосистема „Ключ“ позволяет вывести управление домом на новый уровень: сократить время на решение бытовых задач, повысить безопасность и комфорт. В ней собраны все необходимые решения — от умных домофонов до умных счетчиков, которые автоматически собирают показатели и передают их в управляющую компанию», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

«Я постоянно в разъездах — командировки и путешествия. Но всегда, где бы я ни находилась, при подключении к интернету в приложение приходят уведомления о звонках на домофон: я могу удаленно открыть дверь и видеть, кто пришел, благодаря камере. Это очень удобно!», — отметил жительница Новосибирска, пользователь мобильного приложения «Ключ» Валентина Алексеева.

Цифровая экосистема «Ключ» — это комплекс умных сервисов для дома, в числе которых «Умный домофон», «Умный СКУД», «Умные счетчики», «Умный шлагбаум» и «Видеонаблюдение». Подробную информацию можно узнать на официальном сайте «Ростелекома».

