18+
18+
РЕКЛАМА

«Ключ» к комфорту: в июле–августе еще 3 300 сибиряков начали управлять домом через смартфон

Город, Ростелеком, Томские новости, интересные новости Томска благоустройство купить выбрать домофон «Ключ» к комфорту: в июле–августе еще 3 300 сибиряков начали управлять домом через смартфон

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjdSSZM8.

В Сибири прочно закрепилась тенденция роста подключений к мобильному приложению «Ростелеком Ключ». Только в июле–августе к нему присоединилось более 3,3 тыс. новых абонентов, и в настоящее время почти 104 тыс. жителей региона управляют со смартфона входом в подъезд и во двор, следят за парковкой и детской площадкой, обращаются в управляющую компанию и оплачивают коммунальные счета.

Наибольшее количество пользователей приложения — почти треть — проживают в Новосибирской области. Также в числе лидеров — Бурятия, Красноярский край и Кузбасс.

«Экосистема „Ключ“ позволяет вывести управление домом на новый уровень: сократить время на решение бытовых задач, повысить безопасность и комфорт. В ней собраны все необходимые решения — от умных домофонов до умных счетчиков, которые автоматически собирают показатели и передают их в управляющую компанию», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

«Я постоянно в разъездах — командировки и путешествия. Но всегда, где бы я ни находилась, при подключении к интернету в приложение приходят уведомления о звонках на домофон: я могу удаленно открыть дверь и видеть, кто пришел, благодаря камере. Это очень удобно!», — отметил жительница Новосибирска, пользователь мобильного приложения «Ключ» Валентина Алексеева.

Цифровая экосистема «Ключ» — это комплекс умных сервисов для дома, в числе которых «Умный домофон», «Умный СКУД», «Умные счетчики», «Умный шлагбаум» и «Видеонаблюдение». Подробную информацию можно узнать на официальном сайте «Ростелекома».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на артист-ток с художницей Лизой Корн

4 сентября 2025
Томские новости

Музыкант из Техаса Квентин Мур открыл джазовый сезон в Томске

18 августа 2025
Томские новости

Первый троллейбус, с которого сняли рекламу, вышел на маршрут №3 в Томске

27 августа 2025
Томские новости

Томский футбольный клуб КДВ под руководством нового тренера одержал победу в домашнем матче

18 августа 2025
Город

Дух блуждающих огней, колыбель жизни и памятник комару. Какие арт-объекты появились в Михайловской роще Томска

21 августа 2025
Томские новости

Томский филиал «Ростелекома» возглавил Денис Кобзарь

19 августа 2025
Томские новости

Конкурс мастеров, живая музыка и розыгрыш автомобиля. Что ждет горожан на «Томич Фесте»

28 августа 2025
Томские новости

«Беркут» разработал калькулятор для расчета стоимости владения ИТ-решениями

26 августа 2025
Томские новости

Ольга Нужная возглавила Агентство инвестиционного развития Томской области

28 августа 2025