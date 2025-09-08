18+
18+
РЕКЛАМА

Заказное убийство 26-летней давности раскрыли в Томске

Город, Судебные дела, Томские новости, криминал интересные новости Томска убийцы киллеры Заказное убийство 26-летней давности раскрыли в Томске

Следователи установили предполагаемого организатора заказного убийства жителя Томска, которое произошло летом 1999 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные регионального СУ СКР.

По данным ведомства, тогда в подъезде многоквартирного дома неизвестный выстрелил в голову 27-летнему мужчине, от чего тот скончался через несколько дней. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве.

Предполагаемого организатора удалось установить в ходе совместной работы следователей регионального управления с коллегами из томских управлений ФСБ, МВД и ФСИН.

«В сентябре текущего года следователем при силовой поддержке бойцов Росгвардии организатор убийства был задержан и ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, п. „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация совершения убийства по найму)», — говорится в сообщении.

Обвиняемый арестован.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске появится остановка, напечатанная на 3D-принтере

13 августа 2025
Томские новости

«Ростелеком» развернул сеть уличного Wi-Fi на Дне строителя в Томске

14 августа 2025
Томские новости

Томичи смогут бесплатно забрать котят

9 августа 2025
Томские новости

В Томске стартует третья благотворительная акция «Дети вместо цветов»

21 августа 2025
Томские новости

Новые павильоны установили на шести остановках в Томске

26 августа 2025
Томские новости

Почти 700 новых сотрудников трудоустроят на СХК в 2025 году

4 сентября 2025
Томские новости

«Беркут» разработал калькулятор для расчета стоимости владения ИТ-решениями

26 августа 2025
Томские новости

«Ростелеком» представил технологии ИИ для цифровых регионов на «Технопроме-2025»

28 августа 2025
Томские новости

В Томске пройдут мероприятия ко Дню памяти и скорби российских немцев

29 августа 2025