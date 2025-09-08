Заказное убийство 26-летней давности раскрыли в Томске

8 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Следователи установили предполагаемого организатора заказного убийства жителя Томска, которое произошло летом 1999 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные регионального СУ СКР.

По данным ведомства, тогда в подъезде многоквартирного дома неизвестный выстрелил в голову 27-летнему мужчине, от чего тот скончался через несколько дней. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве.

Предполагаемого организатора удалось установить в ходе совместной работы следователей регионального управления с коллегами из томских управлений ФСБ, МВД и ФСИН.

«В сентябре текущего года следователем при силовой поддержке бойцов Росгвардии организатор убийства был задержан и ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, п. „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация совершения убийства по найму)», — говорится в сообщении.

Обвиняемый арестован.

