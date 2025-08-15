18+
Стало известно, как добраться до фестиваля «Томский перекресток»

На берегу Томи сегодня, 15 августа, стартует региональный фестиваль авторской песни «Томский перекресток». Традиционно мероприятие проходит на Семейкином острове. Добраться до фестивальной поляны можно будет на личном, автобусном и речном транспорте.

Как сообщают организаторы, сегодня теплоход «Победа» будет курсировать на левый берег с 17.00 до 22.00 с интервалом в 30 минут (по мере заполняемости). Завтра, 16 августа, с 9.00 до 22.00, а в воскресенье — с 11.00 до 18.00.

Теплоход стартует от пер. Кооперативный, 2 (напротив офиса «Сибагро») — рядом будет размещен указатель. Стоимость проезда: 200 рублей.

Кроме того, вечером субботы, 16 августа, после завершения программы томичи смогут доехать до Лагерного сада на автобусе №37, который продлит время работы. Так, от Нижнего склада транспорт отход в 21.10, 21.40, 22.10, 22.40, 23.10, 23.40, 00.10, 00.40. В обратном направлении — от Лагерного сада до Нижнего склада, автобусы будут отправляться в 20.45, 21.10, 21.40, 22.10, 22.40, 23.10, 23.40, 00.10.

В следующие выходные, региональный фестиваль авторской песни «Томский перекресток» пройдет в Томске с 15 по 17 августа. В этом году зрители смогут посетить посетить сольные концерты и мастер-классы с участием Марины Дмитриевой, Юрия Лореса, Андрея Козловского и Александра Родовского.

Организатором фестиваля выступает муниципальный Дом культуры «Томский перекресток», который с 2007 года занимается сохранением и развитием жара авторской песни. Дом культуры организует на своей сцене выступления известных российских авторов-исполнителей, проводит ежегодный конкурс молодых музыкантов и композиторов Апрельский дебют», инициирует проекты, где авторская песня звучит в сопровождении Томского симфонического оркестра, Томского муниципального русского оркестра и другие экспериментальные форматы.

