Стало известно, как добраться до фестиваля «Томский перекресток»

15 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

На берегу Томи сегодня, 15 августа, стартует региональный фестиваль авторской песни «Томский перекресток». Традиционно мероприятие проходит на Семейкином острове. Добраться до фестивальной поляны можно будет на личном, автобусном и речном транспорте.



Как сообщают организаторы, сегодня теплоход «Победа» будет курсировать на левый берег с 17.00 до 22.00 с интервалом в 30 минут (по мере заполняемости). Завтра, 16 августа, с 9.00 до 22.00, а в воскресенье — с 11.00 до 18.00.



Теплоход стартует от пер. Кооперативный, 2 (напротив офиса «Сибагро») — рядом будет размещен указатель. Стоимость проезда: 200 рублей.

Кроме того, вечером субботы, 16 августа, после завершения программы томичи смогут доехать до Лагерного сада на автобусе №37, который продлит время работы. Так, от Нижнего склада транспорт отход в 21.10, 21.40, 22.10, 22.40, 23.10, 23.40, 00.10, 00.40. В обратном направлении — от Лагерного сада до Нижнего склада, автобусы будут отправляться в 20.45, 21.10, 21.40, 22.10, 22.40, 23.10, 23.40, 00.10.

В следующие выходные, региональный фестиваль авторской песни «Томский перекресток» пройдет в Томске с 15 по 17 августа. В этом году зрители смогут посетить посетить сольные концерты и мастер-классы с участием Марины Дмитриевой, Юрия Лореса, Андрея Козловского и Александра Родовского.

Организатором фестиваля выступает муниципальный Дом культуры «Томский перекресток», который с 2007 года занимается сохранением и развитием жара авторской песни. Дом культуры организует на своей сцене выступления известных российских авторов-исполнителей, проводит ежегодный конкурс молодых музыкантов и композиторов Апрельский дебют», инициирует проекты, где авторская песня звучит в сопровождении Томского симфонического оркестра, Томского муниципального русского оркестра и другие экспериментальные форматы.

