Томичи смогут бесплатно забрать котят

В воскресенье, 10 августа, в Томском областном краеведческом музее состоится ярмарка-раздача кошек и котят. Посетителей ждут с мастер-класс по квиллингу, призы и «гаражка».

Как сообщают организаторы, на ярмарке будут представлены мягкие игрушки, предметы декора и аксессуары для домашних питомцев. Средства от их продажи передадут приюту «Мягкие лапки» для покупки кормов и ветеринарных лекарств.

Кроме того, для посетителей мероприятия пройдут мастер-классы по квиллингу и росписи деревянных спилов. Все желающие смогут поучаствовать в розыгрыше подарков: лежанки для питомца, картины и книги.

Организаторы также принимают в дар мягкий и сухой корм для помощи подопечным. Тем, кто планирует забрать питомца, нужно взять с собой паспорт и переноску.

Ярмарка пройдет с 11.00 до 17.30 по адресу: пр. Ленина, 75.

