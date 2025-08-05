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Томские спасатели помогли котенку и ищут ему дом

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Вчера вечером, 4 августа в 22.02, в Томскую областную поисково-спасательную службу поступил звонок о котенке, забравшемся под капот автомобиля Lexus.

На вызов выехали спасатели ПСО «Центральный» и осторожно достали животное. Прохожие покормили котенка, после чего он снова забрался под тот же автомобиль. Еще не уехавшие спасатели повторили операцию, но животное опять залезло под капот уже другой машины. Его снова достали, однако вызвавший специалистов очевидец не смог забрать котенка домой. Спасатели взяли его с собой и теперь ищут новый дом или старых хозяев.

Все вопросы можно задать по телефону: 76-00-46 или 003.

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