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В Томской области ветераны СВО смогут бесплатно выучиться на аналитиков данных

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Ветераны СВО в Томской области смогут бесплатно научиться профессиям «Менеджер проектов», «Аналитик данных», «Предприниматель на маркетплейсах». Соответствующие онлайн-программы переквалификации запустил Сбер совместно с фондом «Защитники Отечества».

Учащихся поддержат кураторы, а специалисты образовательного провайдера проконсультируют по вопросам карьерных траекторий. Обучение бесплатное и проводится по таким онлайн-программам, как:

К участи в программе приглашаются участники со средним профессиональным или высшим образованием, имеющие удостоверение ветерана боевых действий и сопровождение фонда «Защитники Отечества».

«Все программы переквалификации ветеранов СВО предполагают обучение по востребованным на рынке профессиям и направлениям деятельности. Они будут с одной стороны способствовать решению кадровой проблемы — насыщению рынка новыми специалистами, а с другой — помогут ветеранам получить актуальные профессиональные навыки», — отметил председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Чтобы принять участие, нужно выбрать программу, сообщить о своём желании обучаться по ней социальному координатору в филиал фонда, в котором ветеран состоит на сопровождении, После этого участник получит ссылку на входное испытание для определения мотивации к обучению. Далее предполагается прохождение вступительного испытания на онлайн-платформе Нетологии, задействованной в проекте в качестве образовательного провайдера.

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