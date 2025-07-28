На ул. Говорова в Томске положат новый тротуар длиной около километра

28 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Порядка одного километра тротуара отремонтируют в Томске на участке от ул. Карла Ильмира, 1 по ул. Говорова. Работы планируется начать на этой неделе, сообщил представитель компании-подрядчика на встрече с мэром Томска Дмитрием Махиней.

Сегодня, 28 июля, глава города вместе с начальниками профильных департаментов, депутатами и журналистами провел выездное совещание по ремонту проезжих дорог и тротуаров на улицах Говорова и Нижне-Луговой. Он проверил, как продвигаются работы на этих участках, и обсудил с подрядчиками предполагаемые даты завершения ремонта.

По словам представителя подрядной организации на ул. Говорова, директора ООО «СК ЭКОДОР» Дмитрия Федоренко, в настоящий моменты работы по проезжей части идут согласно графику. Там отфрезеровано 100% покрытия, уложен выравнивающий слой, ведется установка бортовых камней. Работы должны завершится до 18 сентября 2025 года.

Ремонт проезжей части на ул. Говорова Фото: Савелий Петрушев

Также в рамках этого контракта на улице Говорова планируется замена старого тротуара. Однако, как подчеркнул первый заммэра Николай Глебович, его демонтаж до сих пор не начался.

«На Говорова низкие темпы работы по тротуарам. Там протяженность проезжей части составляет порядка 900 метров, по тротуарам — 1100. На сегодняшний день к тротуарам по факту не приступали», — отметил Глебович.

Фото: Савелий Петрушев

В свою очередь представитель подрядчика сообщил, что «сегодня-завтра» ремонт тротуаров начнется. По его словам, необходимые материалы в наличии, плитка куплена. Добавляется, что крайний срок сдачи пешеходной части улицы — 21 октября 2025 года.

Ремонт проезжей части на ул. Говорова Фото: Савелий Петрушев

На втором объекте — на улице Нижне-Луговая — ремонт проезжей части идет с опережением графиков, несмотря на сложности. Сейчас там ведутся работы по установке бортовых камней и начаты работы по демонтажу тротуаров. Окончание работ запланировано на ноябрь 2025 года.

«[Здесь] очень сложный рельеф. Дорога чуть ли не вся в горизонте. У „Марии-Ра“ вообще, как ванна образовалась. Ведем работы, чтобы отвести воду. Это главная задача на сегодня», — сообщил представитель подрядной организации, главный инженер ООО «Градстрой» Амир Бектемиров.

Слева-направо: Амир Бектемиров, Дмитрий Махиня, Николай Глебович Фото: Савелий Петрушев

В заключение мэр города Дмитрий Махиня отметил, что в настоящее время работы по ремонту дорог завершены на Чекистском тракте и подъездах к Коммунальному мосту. Все работы проходя в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Также, по словам главы города, в ближайшее время в Томске планируют закончить ремонт на пр. Ленина:

«Там нет сбоя по срокам. Центр уже отфрезеровал, положили выравнивающий слой. Фактически остается доделать верхний слой, выставить разметку. Срок — середина сентября, это завершение контракта, сдачи документации. Но, я думаю, что реально там все работы закончатся к середине августа», — сообщил Махиня.

Ремонт на ул. Нижне-Луговая Фото: Савелий Петрушев

Ремонт на ул. Говорова выполняет ООО «Томская строительная компания», цена контракта — 312,4 млн рублей. Подрядчиком на ул. Нижне-Луговая является ООО «Градстрой», цена контракта — 91,4 млн рублей.

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