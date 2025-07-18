Иллюстратор представит коллекцию открыток с дверями томских домиков

Томский Обзор / Фото: 18 июля 2025 // Фото: Дом искусств

В субботу, 19 июля, в областном Доме искусств состоится лекция-презентация набора открыток «Томские двЕрняжки». Автор проекта Евгения Кожевникова выступит с рассказом о процессе создания иллюстраций в рамках Гаражной распродажи от зоозащитной организации «Содружество», рассказала создатель открыток.

— «ДвЕрняжки» — это мой личный проект, который по счастливой случайности идеально подошел для предстоящей гаражки. Это один из первых объемных и личных проектов, про который я могу рассказать подробно и в деталях, в отличии от других, которые я делаю на заказ. Они часто под NDA (соглашение о неразглашении — прим. ред.) и поделиться всеми деталями производства иллюстраторского дела на их примере я не могу. Поэтому выдался уникальный шанс рассказать про проект от А до Я, — объясняет Евгения Кожевникова.

По словам иллюстратора, всего открыток в серии «Томские дверняжки» 16 штук. На них автор изобразила собак и двери реальных томских домов, в каждом из которых сама побывала внутри. На открытках подписаны адреса изображенных зданий, а на обложке набора нарисована карта с отмеченными дверями. Это сделано для того, чтобы все желающие смогли найти фасады домов в реальности.

Также иллюстратор добавляет, что расскажет на лекции про свой профессиональный путь в целом и знаковые для нее проекты, в том числе про работы, связанные с Томском.

Напомним, летняя гаражная распродажа от «Содружества» состоится 19 и 20 июля на открытой площадке Дома искусств. В это время в здании Дома искусств будут проходить различные мастер-классы и встречи. Бесплатная презентация рисунков «Томские двЕрняжки» — как раз одна из них. Она стартует в 14:00. Для участия необходима регистрация.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».