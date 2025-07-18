18+
18+
РЕКЛАМА

Иллюстратор представит коллекцию открыток с дверями томских домиков

Город, Культура в Томске, Томские новости, дверняжки интересные новости Томска иллюстрации картинки открытки томские художники Иллюстратор представит коллекцию открыток с дверями томских домиков

В субботу, 19 июля, в областном Доме искусств состоится лекция-презентация набора открыток «Томские двЕрняжки». Автор проекта Евгения Кожевникова выступит с рассказом о процессе создания иллюстраций в рамках Гаражной распродажи от зоозащитной организации «Содружество», рассказала создатель открыток.

— «ДвЕрняжки» — это мой личный проект, который по счастливой случайности идеально подошел для предстоящей гаражки. Это один из первых объемных и личных проектов, про который я могу рассказать подробно и в деталях, в отличии от других, которые я делаю на заказ. Они часто под NDA (соглашение о неразглашении — прим. ред.) и поделиться всеми деталями производства иллюстраторского дела на их примере я не могу. Поэтому выдался уникальный шанс рассказать про проект от А до Я, — объясняет Евгения Кожевникова.

По словам иллюстратора, всего открыток в серии «Томские дверняжки» 16 штук. На них автор изобразила собак и двери реальных томских домов, в каждом из которых сама побывала внутри. На открытках подписаны адреса изображенных зданий, а на обложке набора нарисована карта с отмеченными дверями. Это сделано для того, чтобы все желающие смогли найти фасады домов в реальности.

Также иллюстратор добавляет, что расскажет на лекции про свой профессиональный путь в целом и знаковые для нее проекты, в том числе про работы, связанные с Томском.

Напомним, летняя гаражная распродажа от «Содружества» состоится 19 и 20 июля на открытой площадке Дома искусств. В это время в здании Дома искусств будут проходить различные мастер-классы и встречи. Бесплатная презентация рисунков «Томские двЕрняжки» — как раз одна из них. Она стартует в 14:00. Для участия необходима регистрация.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Стихотворения о любви прочтут в томском театре «2+КУ»

9 июля 2025
Томские новости

В Томской области продлили особый противопожарный режим

2 июля 2025
Томские новости

Завтра томичей ждут ливни, грозы, град и сильный ветер

21 июня 2025
Томские новости

В выходные томские троллейбусы будут двигаться по измененному маршруту

11 июля 2025
Томские новости

Томичей приглашают на зооярмарку в Дом искусств

20 июня 2025
Томские новости

Томские белки из Университетской рощи живут дольше, чем их лесные сородичи — ученые

19 июня 2025
Томские новости

«Ландшафтные волонтеры» приглашают томичей прополоть цветники

15 июля 2025
Томские новости

Томские ученые выяснили, как закрученные фотоны могут «закручивать» электроны

25 июня 2025
Томские новости

Тысяча абонентов Томской области уже выбрала «Тест-драйв» от «Ростелекома»

30 июня 2025