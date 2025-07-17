Законность строительства дач в сосновом бору у стадиона «Политехник» проверят в Томске

17 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томская межрайонная природоохранная прокуратура проверит законность передачи соснового бора вблизи стадиона «Политехник» под строительство дач, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Этот лесной массив имеет статус особо охраняемой природной территории местного значения, здесь проходит тропа здоровья, отдыхают и занимаются спортом тысячи горожан, но еще в 2011 году площадь памятника природы сократилась вдвое и продолжает убывать», — говорится в сообщении.

В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку деятельности уполномоченных органов и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Стадион «Политехник» открылся в 1985 году в районе Южной площади на улице 19-й Гвардейской дивизии. Здесь же находится лыжная база «Политехник». На стадионе есть футбольное поле, поле для мини-футбола с искусственным газоном, волейбольные площадки, лыже-роллерная трасса, беговая дорожка, городошная площадка. В 2014 году стадион реконструировали, там открылся новый 400-метровый легкоатлетический комплекс.

В 2021 году власти региона выделили 27 млн рублей на обустройство троп в лесном массиве вокруг стадиона. Проектом было предусмотрено развитие дорожно-тропиночной сети и обустройство порядка 70 парковочных мест на двух площадках — в районе въезда со стороны Богашевского тракта у шлагбаума и вблизи частного сектора на улице 19-й Гвардейской дивизии.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».