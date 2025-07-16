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Томский аниматор выпустил второй эпизод мистического мультфильма «Курьер»

Город, Томские новости, мультфильм интересные новости Томска смотреть онлайн томская мультипликация Томский аниматор выпустил второй эпизод мистического мультфильма «Курьер»

Вторая получасовая серия черно-белого мультсериала «Курьер» вышла спустя пять лет после выхода первой. Об этом сообщил режиссер, сценарист и художник проекта Артем Карсаков.

По сюжету мультфильма молодой разгильдяй устраивается на службу курьером к сверхъестественному существу. Выгодная сделка оборачивается смертельной ловушкой, которая вынуждает героя бросить вызов могущественному хозяину. Автор проекта определяет жанр как «сказку, комедию, приключение и сюрреализм».

Вторая серия «Курьера» повествует о том, как главный герой осваивается на своём рабочем месте и начинает разбираться в сложившейся ситуации.

— Пожалуй, самое сложное в работе над этим эпизодом — это работа над ошибками. Причём, это касается всех этапов: и фонов, и анимации, и звука. Ошибки есть везде. Но когда ты этап закончил, он уже к этому моменту сильно надоел, и хочется что-то новое делать, а вот приходится возиться со старыми кривыми мелочами, — рассказал режиссер.

Он добавил, что во второй серии появились новые персонажи. Серьезных нововведений в продакшне нет.

— Распространять эпизод планируем на Ютубе и Бусти. Может ещё какие-нибудь видеохостинги присмотрим, пока времени не было, — отметил Артем Карсаков.

По его словам, после отдыха он приступит к проверке и редактуре сценария третьего эпизода, созданию детальной раскадровки. Далее работа пойдет по старой схеме — фоны, анимация, работа над ошибками, музыка, озвучка.

Посмотреть новую серию можно на платформах Youtube и Boosty. Там же можно следить за видеоотчётами о работе над мультфильмом «Курьер» и поддержать автора.

О том, как появилась идея мультфильма, и как она воплощалась можно узнать в нашем материале.

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