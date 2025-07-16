Томский аниматор выпустил второй эпизод мистического мультфильма «Курьер»

Томский Обзор / Фото: 16 июля 2025 // Фото: ReminorBand

Вторая получасовая серия черно-белого мультсериала «Курьер» вышла спустя пять лет после выхода первой. Об этом сообщил режиссер, сценарист и художник проекта Артем Карсаков.

По сюжету мультфильма молодой разгильдяй устраивается на службу курьером к сверхъестественному существу. Выгодная сделка оборачивается смертельной ловушкой, которая вынуждает героя бросить вызов могущественному хозяину. Автор проекта определяет жанр как «сказку, комедию, приключение и сюрреализм».

Вторая серия «Курьера» повествует о том, как главный герой осваивается на своём рабочем месте и начинает разбираться в сложившейся ситуации.

— Пожалуй, самое сложное в работе над этим эпизодом — это работа над ошибками. Причём, это касается всех этапов: и фонов, и анимации, и звука. Ошибки есть везде. Но когда ты этап закончил, он уже к этому моменту сильно надоел, и хочется что-то новое делать, а вот приходится возиться со старыми кривыми мелочами, — рассказал режиссер.

Он добавил, что во второй серии появились новые персонажи. Серьезных нововведений в продакшне нет.

— Распространять эпизод планируем на Ютубе и Бусти. Может ещё какие-нибудь видеохостинги присмотрим, пока времени не было, — отметил Артем Карсаков.

По его словам, после отдыха он приступит к проверке и редактуре сценария третьего эпизода, созданию детальной раскадровки. Далее работа пойдет по старой схеме — фоны, анимация, работа над ошибками, музыка, озвучка.

Посмотреть новую серию можно на платформах Youtube и Boosty. Там же можно следить за видеоотчётами о работе над мультфильмом «Курьер» и поддержать автора.

О том, как появилась идея мультфильма, и как она воплощалась можно узнать в нашем материале.

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