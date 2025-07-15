Томское УФАС обнаружило признаки картеля на торгах по камерам фиксации нарушений ПДД
Томское управление ФАС обнаружило признаки картеля на торгах по поставке камер фиксации нарушений ПДД на общую сумму 277,5 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные ведомства.
Управление обнаружило признаки сговора между рядом ООО: «Корда Групп», «Мастер-Групп», «Рост-Групп», «Грин, ГК «Инфострой», «Эксперт Инжиниринг», «ИТБ», «НИЭС», «ММК», «Валентайн».
Конкуренты подавали заявки и подписывали контракты с одних IP-адресов, использовали единые учетные записи. Кроме того, совпадает время изменения и создания файлов заявок ответчиков, присутствует отказ от конкурентной борьбы друг с другом и в сравнении с торгами при участии ответчиков с третьими лицами.
Также управление отмечает поддержание цены на торгах (в 11 конкурентных процедурах процент снижения цены составлял от 0,5 до 2%).
В случае подтверждения нарушений компании могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, а контракты — оспорены.
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