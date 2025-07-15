Томское УФАС обнаружило признаки картеля на торгах по камерам фиксации нарушений ПДД

15 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томское управление ФАС обнаружило признаки картеля на торгах по поставке камер фиксации нарушений ПДД на общую сумму 277,5 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные ведомства.

Управление обнаружило признаки сговора между рядом ООО: «Корда Групп», «Мастер-Групп», «Рост-Групп», «Грин, ГК «Инфострой», «Эксперт Инжиниринг», «ИТБ», «НИЭС», «ММК», «Валентайн».

Конкуренты подавали заявки и подписывали контракты с одних IP-адресов, использовали единые учетные записи. Кроме того, совпадает время изменения и создания файлов заявок ответчиков, присутствует отказ от конкурентной борьбы друг с другом и в сравнении с торгами при участии ответчиков с третьими лицами.

Также управление отмечает поддержание цены на торгах (в 11 конкурентных процедурах процент снижения цены составлял от 0,5 до 2%).

В случае подтверждения нарушений компании могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, а контракты — оспорены.

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