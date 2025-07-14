Внутриболотные озера выделяют сильно меньше СО2, чем ожидалось — томские ученые

14 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Во внтуриболотных озерах оказалось меньше углекислого газа и больше кислорода. Такие результаты удивили ученых Томского государственного университета, которые впервые в России провели круглогодичное обследование подобных водных объектов в зоне средней тайги. Предполагалось, что они будут вносить максимальный вклад в эмиссию парниковых газов. Однако результаты анализа водных проб показали обратное, сообщает пресс-служба вуза.

— Особенность болотных экосистем заключается в том, что это не просто торфяная залежь, — объясняет руководитель проекта, директор центра коллективного пользования «Мегапрофиль» ТГУ Сергей Воробьёв. — Среди торфяной залежи находятся озера, в Западной Сибири и их площадь может достигать до 80 процентов от площади болота. Если изучать эмиссию только с поверхности торфяников, мы не получим полной картины, какова эмиссия парниковых газов. Поэтому сейчас мы занимаемся детальным изучением внутриболотных озер разной зональности: это болота ХМАО, ЯНАО и Васюганского болота, где находится одна из исследовательских баз ТГУ.

Ученые отбирали пробы на объектах каждый сезон в течение двух лет. Таким образом, впервые в истории российских исследований получены данные, которые позволят оценить уровень эмиссии озер в разные времена года.

Самый большой интерес для ученых представляют мелкие озера, которые в силу большего прогрева являются настоящими биологическими реакторами. В них распад органики сопровождается активным выделением углекислого газа и метана. Именно они должны во многом определять объем транспортировки парниковых газов в атмосферу.

— Самой большой неожиданностью стало большое содержание кислорода в воде, причем, эти показатели высоки даже зимой, — говорит Сергей Воробьёв. — С показателями в теплое время года ситуация тоже несколько неожиданная. Мы предполагали, что природные процессы будут подчиняться закону Парето, согласно которому примерно 80 процентов результатов достигается за счет 20 процентов усилий или причин. Однако если на севере, в криолитозоне, этот принцип работает, то для южной и средней тайги таких закономерностей мы не установили.

В сезоне 2025 года ученые продолжат отбор проб и анализ показателей с автоматизированных станций, расположенных на внутриболотных озерах. Это позволит получить объективные данные относительно того, каков вклад болотных озер Сибири и Арктики в эмиссию парниковых газов в атмосферу Земли.

Предполагается, что исследования помогут повысить точность прогноза того, как крупнейшие озера, болота и реки влияют на формирование климата планета, переживающего глобальную трансформацию. Их результаты будут представлены в 2026 году.

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