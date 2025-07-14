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В выходные некоторые томские автобусы изменят схему движения

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С вечера пятницы, 18 июля, до полуночи воскресенья, 20 июля, в Томске в связи с ремонтными работами на тепломагистрали изменится схема движения нескольких маршрутных автобусов, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, маршрутки № 13/14, 20 и 53 будут объезжать ремонтируемый участок на ул. Ивановского по внутриквартальным проездам в непосредственной близи к НПО «Вирион».

Остальной транспорт будет двигаться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута по городу.

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