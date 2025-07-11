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В августе Томск и Новокузнецк свяжет поезд

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Поезд сообщения Новокузнецк — Новосибирск с остановкой в Томске начнет курсировать по полигону Западно-Сибирской дороги со 2 августа, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Направление запустят для удовлетворения спроса пассажиров. Из Новокузнецка поезде №309/310 будет отправляться в 16.58 (здесь и далее указано местное время) и прибывать на станцию Томск-2 на следующий день в 05.25, чтобы в 06.35 отправиться в Новосибирск.

В обратном направлении, из Новосибирска, поезд будет отправляться в 17.30, прибывать на станцию Томск-2 в 22.13. Отправление со станции Томск-2 в 23.55, прибытие на станцию Новокузнецк на следующий день в 11.49.

Предполагается, что поезд будет курсировать через день. В его составе — плацкартные и купейные вагоны, в ряде которых есть услуга перевозки животных. Также в одном из вагонов есть купе для маломобильного пассажира и его сопровождающего.

Пути предусмотрены остановки на таких станциях как Белово, Топки, Юрга и других.

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