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Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателей в Томске

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Сбер проведет в Томске «Бизнес-Фест» — большой оффлайн-фестиваль для предпринимателей. В программе — лекции и обсуждение реальных кейсов от топовых спикеров, качественный нетворкинг и обмен опытом, интерактивные зоны с большим количеством активностей.

Участники фестиваля смогут найти на мероприятии инвесторов и партнеров для бизнеса, а также обсудить с менторами детали ведения своего дела — от финансовой поддержки до маркетинговых стратегий.

Фото: Сбер фест
Среди хедлайнеров мероприятия:
Дмитрий Кибкало — основатель сети «Мосигра»,
Игорь Стоянов — основатель сети салонов красоты «Персона»,
Сергей Марков — директор по развитию технологий искусственного интеллекта ПАО Сбербанк и другие.

Спикеры расскажут, как построить бизнес мечты и создать эффективную команду, как создать крепкие отношения с клиентами и построить lovemark-бренд, как правильно заявить о своем бизнесе, как расти в высококонкурентном рынке.

«Бизнес-Фест» от Сбера состоится 16 июля на площадке БКЗ Филармонии. Участие в мероприятии бесплатное, количество мест ограничено, регистрация по ссылке.

Реклама. Рекламодатель Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН 7707083893.

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