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Тысяча абонентов Томской области уже выбрала «Тест-драйв» от «Ростелекома»

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За четыре месяца со старта акции «Тест-драйв» тысяча томичей бесплатно протестировала комплекс услуг «Ростелекома». 99% пользователей остались клиентами компании после завершения промо-периода, что свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности предложением провайдера.

«„Ростелеком» постоянно мониторит состояние сети, при необходимости, наши специалисты проводят модернизацию каналов связи, поэтому мы уверены в качестве своих услуг. Линейка «Тест-драйв» — это отличный способ для абонента попробовать не только интернет, но и другие продукты компании. Если в течение месяца клиента что-то не устроит, он может расторгнуть договор и вернуть оборудование без оплаты», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

В пакетное предложение «Тест-драйв» входят услуги домашнего интернета, мобильной связи, облачного видеонаблюдения, а также онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).

«Исходя из высокого спроса „Ростелеком“ продлил акцию „Тест-драйв“ до конца года, чтобы дать возможность большему числу жителей Томской области оценить качество наших услуг. Мы уверены, что наши цифровые решения помогут сделать жизнь наших клиентов более комфортной», — подчеркнула директор по работе с массовым сегментом томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

Получить информацию о наличии технической возможности и подключении тарифа «Тест-драйв» можно онлайн на сайте оператора или по телефону 8 800 100 08 00.

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