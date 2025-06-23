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Продажу земли сельхозорганизации по заниженной цене выявили в Томской области

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Прокуратура Томской области выявила нарушение законодательства при передаче сельскохозяйственных земель, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ведомство.

«Администрация Малиновского сельского поселения Кожевниковского района без проведения конкурентных процедур и по цене на 85% ниже кадастровой стоимости передала сельскохозяйственной организации два земельных участка общей площадью чуть менее 170 га», — говорится в сообщении.

Прокуратура через суд потребовала признать сделки недействительными и вернуть земельные участки в муниципальную собственность.

В правоохранительных органах «Интерфаксу» уточнили, что речь идет о передаче земли ООО «Подсобное».

По данным ЕГРЮЛ, предприятие зарегистрировано в 2005 году в Кожевниковском районе Томской области, занимается смешанным сельским хозяйством. Единственным владельцем является Кожевниковское ДРСУ, которое, в свою очередь, принадлежит администрации Томской области.

Всего в текущем году исками органов прокуратуры Томской области охвачено свыше 500 га земель, переданных органами власти новым владельцам без законных оснований.

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