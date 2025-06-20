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Завтра в Томске пройдет акция «Свеча памяти»

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В ночь с 21 на 22 июня Томск присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Мероприятие стартует в 23.00 в Лагерном саду у Мемориала боевой и трудовой славы томичей. В 24.00 будет объявлена минута молчания, а затем участники зажгут свечи в память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в ночь с 21 на 22 июня после акции «Свеча памяти» в Лагерном саду томичей будут ждать троллейбусы № 1,2 и 6, которые довезут пассажиров в разные части города.

Так, троллейбусы № 2 и 6 поедут по измененным маршрутам. Маршрут №2 будет курсировать от Черемошников до Лагерного сада, маршрут №6 поедет от мкр. Радужный также до Лагерного сада.

Маршрут №1 поедет по привычной схеме.

В сообщении уточняется, что троллейбусы начнут движение не ранее 00.35.

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