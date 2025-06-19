Томские белки из Университетской рощи живут дольше, чем их лесные сородичи — ученые

Белки в роще Томского государственного университета живут значительно дольше, чем в условиях дикой природы. Причиной этому являются «тепличные» условия, которые хвостатым создают люди, сообщает пресс-служба ТГУ.

— В Университетской роще ТГУ обитает белка обыкновенная — этот вид является аборигенным не только для Сибири, но и для Евразии в целом, — говорит ученый Биологического института ТГУ Сергей Гашков. — Некоторые считают, что белки с рыжими и черными хвостами — это представители разных видов. На самом деле это просто цветовой полиморфизм, как у нас с вами — блондины, рыжие, шатены, брюнеты.

По словам ученого, у Университетской роще, как и в некоторых городских парках, белки живут охотно и оседло. Едой их обеспечивают томичи, а специализированные хищники, которые могли бы им навредить (куньи, совы), здесь бывают редко.

— То, что животные не съели сразу, они прячут про запас. Поэтому голод им не грозит даже зимой. Все это в целом очень благоприятно сказывается на популяции, — отмечает Сергей Гашков.

Для жилья белки нередко используют не дупла, а скворечники, которые в роще развешены для птиц с избытком. Внутри такого «дупла» самки устраивают себе гнездо в форме шара, в котором потом растят потомство.

— Наши белки очень ручные. Когда в ТГУ белки «выбрали себе в кураторы» Александра Васильевича Кияшкина, он приучил их собираться на трапезу по свистку, — рассказывает Сергей Гашков. — Все, кто курирует белок, узнают их в «лицо», дают им имена и хорошо знают все белкины секреты.

Биолог отмечает, что люди порой ведут себя слишком активно — пытаются не просто покормить белку с руки, но и погладить ее, прижать к себе. Необходимо помнить, что испугавшись, зверек может пустить в ход зубы и когти.

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