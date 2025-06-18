Томские трамваи изменят схему движения на время ремонта путей

18 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

С пятницы, 20 июня, в Томске в связи с проведением ремонта путей изменится схема движения трамваев, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что работы на участке пр. Комсомольского от пр. Фрунзе до ул. Енисейской продлятся до полуночи 19 июля. В это время трамваи №2, №4, №5 приостановят движение.

Трамвай №1 будет ходить от Черемошников до пл. Южной по маршруту: Черемошники — ул. Б. Подгорная — ул. Р. Люксембург — пер. Пионерский — пл. Батенькова — ул. Советская — пр. Кирова — пл. Кирова — ул. Елизаровых — ул. Красноармейская — пл. Южная.

Маршрут №3 будет продлен до Черемошников и будет возить пассажиров от Восточной через пл. Батенькова и до конечной на Черемошниках.

Томичей просят учитывать информацию об изменении схемы движения трамваев при планировании передвижений.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».