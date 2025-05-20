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Как одеться на последний звонок. Советы для мам

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На этой неделе в стране прозвенят последние звонки для школьников. Kuzbass.aif.ru вместо со стилистом Марией Суворовой рассказывают, в чем родителям сходить на этот праздник.

Брючный не офисный костюм

Из какой бы он ни был ткани, его можно адаптировать на каждый день. Например, жакет надевать с джинсами, юбками и платьями, а брюки — с футболкой, джемпером, джинсовкой, лонгсливом. Этот вариант подходит как папам, так и мамам.

Джинсы + блуза/рубашка

Универсальный вариант — базовые джинсы синего/серого цвета без надрезов, накладных карманов и прочих украшательств. А вот блузка/рубашка может разбавить комплект интересными деталями, цветом или кроем: рукавами-буфами, размером оверсайз, большим бантом и прочим.

Платье + жакет

Беспроигрышная модная формула! Главное — выбрать жакет не из офисного дресс-кода.

Юбка длины миди + жилет/блуза
Если вы только в начале модного пути, то начните с простой формулы: «Одна вещь сложная, вторая — нейтральная». Пусть юбка будет однотонная, а верх — с принтом, декором или другой фактуры/ткани. Отлично смотрятся и монохромные образы: когда верх и низ одного цвета или похожих оттенков.

Брюки/джинсы + топ

Используйте всё ту же формулу «Простое + сложное»: базовый низ и привлекающий внимание верх. А если хочется помодничать, то можно создать вау-образ. Но помните: в этот день в центре внимания всё же дети!

На что обратить внимание?

Чтобы выглядеть интересно не только в день торжества, но и после него, покупайте изначально современные варианты. Не обязательно трендовые — достаточно актуальных в наше время моделей. Например, жакет прямого кроя вместо укороченного и узкого.

Чем меньше декора и украшений, тем больше возможностей «вписать» вещь в текущий гардероб.
Можно в одежде повторить цвета школьной формы ребёнка: полностью, в элементах или аксессуарах.
Чтобы вы ни выбрали, выпускники будут рады самому факту вашего присутствия — это запомнится больше!

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