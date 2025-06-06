На следующей неделе запустят дополнительные поезда Томск — Новосибирск
6 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова, из архива издания
В среду и четверг, 11 и 12 июня, скорый поезд Томск — Новосибирск совершит дополнительные рейсы, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.
Их запустят в связи с ростом пассажиропотока в предстоящие праздничные и выходные дни. Обычно поезд курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. В составе вагоны двух классов обслуживания.
Расписание поездов не изменится:
- отправление со станции Томск II — в 6:35, прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 11:22;
- отправление со станции Новосибирск-Главный — в 17:30, прибытие на станцию Томск II — в 22:13.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».