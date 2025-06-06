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На следующей неделе запустят дополнительные поезда Томск — Новосибирск

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В среду и четверг, 11 и 12 июня, скорый поезд Томск — Новосибирск совершит дополнительные рейсы, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Их запустят в связи с ростом пассажиропотока в предстоящие праздничные и выходные дни. Обычно поезд курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. В составе вагоны двух классов обслуживания.

Расписание поездов не изменится:

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