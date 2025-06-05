День рождения Пушкина в Томске отметят традиционными чтениями

Завтра, 6 июня, в Томске пройдут традиционные чтения «Пост-Пушкин», приуроченные к дню рождения великого поэта и Дню русского языка. Организаторы приготовили интерактивные площадки с экспресс-тестированием, каллиграфией и составлением узоров. Мероприятия пройдут на базе Томского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба вуза, с 15.00 до 19.30 в Университетской роще волонтёры начнут проводить экспресс-тестирование по русскому языку. В 17:00 и в 18:30 в холле на первом этаже старого здания Научки будут работать интерактивные площадки по каллиграфии, составлению узоров и позированию художнику. Чтобы попасть в здание библиотеки необходимо зарегистрироваться первое, или второе мероприятие.

В 18.00 в павильоне Научки стартуют X Ежегодные нон-стоп чтения «Пост-Пушкин».

— Мы приглашаем вас вместе взглянуть на Пушкина как на великое явление русской культуры, восприятие которого менялось и продолжает меняться — от современников поэта до наших дней, — отмечают организаторы. — Тексты, которые прозвучат на чтениях, отражают разные грани образа Александра Сергеевича Пушкина, продолжая создавать и поддерживать уникальный миф о поэте.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».