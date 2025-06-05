Волонтеры «Газпромнефть-Востока» создали новое комфортное место отдыха в Томске

5 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

На территории Лагерного сада в Томске волонтеры «Газпромнефть-Востока» установили парковые диваны и высадили рябиновую аллею. Проект реализован совместно с Администрацией города Томска и приурочен ко Всемирному Дню охраны окружающей среды и Дню эколога, которые отмечаются 5 июня.

Парковые диваны имеют удобную для отдыха форму и выполнены из переработанных пластиковых отходов: ящиков, канистр, полиэтиленовых пакетов, которые в естественных условиях разлагаются более 400 лет. Стойкость конструкций к перепадам температур, присущим районам Западной Сибири, делает их долгосрочными в эксплуатации. К тому же, на изготовление не тратится древесина, что важно для окружающей среды. Рябиновая аллея удачно дополняет пространство для отдыха.

Волонтерские акции сотрудников предприятия — это не только неотъемлемый элемент корпоративной культуры, но и часть социальных инвестиций «Газпромнефть-Востока». Томичам хорошо известны такие реализованные волонтерами «Газпромнефть-Востока» проекты, как обустройство экотропы в парке «Околица», создание кедрового парка в селе «Зоркальцево», очистка берегов Ушайки и родников в Михайловской роще. Только за прошлый год реализовано 7 акций экологической направленности, и с каждым годом их число растет.

Помимо волонтерских акций сотрудники предприятия участвуют в масштабном проекте «Газпром нефти» «Водная среда», который нацелен на развитие экосистем регионов деятельности компании. Ежегодно выпускаются тысячи мальков ценных видов рыбы в реки Обского бассейна. Кроме того, высаживаются саженцы новых деревьев лесничествах Томской области. Также в рамках корпоративной стратегии природопользования установлены посты экомониторинга в Томске, Парабельском и Каргасокском районах Томской области, где предприятие осуществляет свою деятельность.

— Лагерный сад можно назвать любимым местом приложения сил наших волонтеров. Буквально в прошлом году мы создали тут экопространство «Белкин дом», и томичи с удовольствием приходят сюда не только погулять, но и покормить белок. В этом году уже в другой локации, ближе к реке, создаем еще одно экопространство, которое, на мой взгляд, пересекается и с темой экологии, актуальной во Всемирный день охраны окружающей среды, и с днем города, который будем отмечать в эти выходные. Мы делаем более комфортной привычную для томичей территорию отдыха: устанавливаем парковые диваны, которые изготовлены из переработанного пластика, а также высадили рядом рябиновую аллею. Уверен, это место станет любимым для томичей и гостей города, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

— Лагерный сад — это одно из излюбленных мест отдыха томичей, где можно прогуляться по аллеям, полюбоваться рекой, покормить белочек или понаблюдать за птицами. Мы благодарны нашим соцпартнерам — компании «Газпромнефть-Восток» за их экологическую инициативу по созданию рябиновой аллеи. Мы всегда приветствуем начинания, направленные на преобразование городских территорий и формирующие экологическую культуру, — подчеркнул мэр Томска Дмитрий Махиня.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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