В Томске стартует двухдневный арт-фестиваль с тату-зоной, выставкой и мастер-классами

30 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас, из архива издания

Завтра, 31 июня, в томском арт-пространстве «Тайный Томск» открывается фестиваль «Цензурой одобрено». Его участники смогут посетить несколько мастер-классов, выставку, поэтический вечер и сделать тату.

Как сообщают в телеграм-канале «Креативные индустрии Томской области», фестиваль пройдет в течение двух дней и будет состоять из дневной и ночной программы. Посетить первую можно будет с 15.00 до 19.00. Участников ждет выставочная зона в главном зале (организаторы отмечают, что некоторые работы могут шокировать), мини-маркет с авторским мерчем, а также «атмосфера квартирника с открытым микрофоном».

В субботу с 19:00 на фестивале стартует поэтический вечер «Мною сказано верно», в воскресенье в это же время начнется концерт музыкальных групп. В рамках фестиваля будет работать «тату островок», открытый бар.

— Венцом программы будет боди-арт перформансы. Первый, от лица художников, чьи картины будут находиться в выставочной зоне, и второй — где сами гости смогут почувствовать себя художниками, — говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет в арт-пространстве «Тайный Томск» на пер. Батенькова, 5.

Вход на дневную программу свободный, на вечернюю — 200 рублей.

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