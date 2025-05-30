Технологии на «Высоте»: «Ростелеком» подключил томский жилой комплекс к цифровым сервисам

30 мая 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» подключил к цифровым услугам томский жилой комплекс «Высота», расположенный по адресу: улица Владимира Высоцкого, 8д. Провайдер установил на объекте смарт-сервисы, включая домофоны, систему контроля и управления доступом (СКУД) и видеонаблюдение.

На этапе строительства оператор завел в каждую квартиру индивидуальный оптический кабель, а затем оснастил дом цифровой экосистемой «Ключ». Теперь жители могут через приложение на смартфоне просматривать записи с камер видеонаблюдения, открывать дверь в подъезд и генерировать временные гостевые коды. К одной учетной записи привязывается до 10 пользовательских устройств.

В перспективе оператор планирует в этом комплексе строительство автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), которая будет собирать данные о потоках электричества, обрабатывать их и передавать в ресурсоснабжающую организацию.

«Мы продолжаем инвестировать в развитие цифровой инфраструктуры, чтобы сделать жизнь людей комфортной и безопасной. В Томске умными сервисами пользуются уже более 11,5 тысяч семей. Абоненты отмечают удобство управления комплексом услуг через единое приложение», — отметила директор по массовому сегменту Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

«ЖК «Высота”— это уже наш третий объект в Томске, где установлена современная телеком-инфраструктура «Ростелекома». Для нас важно, чтобы жилье, которое мы предлагаем своим покупателям, было на высоком уровне, в том числе и по оснащению цифровыми сервисами», — сказал главный инженер группы компаний «Сибирские звезды» Дмитрий Нарушевич.

Дополнительную информацию о платформе «Ключ» и других решениях «Ростелекома» можно найти на официальном сайте rt.ru и в социальных сетях компании.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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