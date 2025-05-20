В среду томичей ждет потепление

20 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В среду, 20 мая, температура в регионах юга Сибири вновь вернется к 30-градусной отметке. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Так, ожидается, что на Алтае, в Новосибирской и Томской областях температура будет в диапазоне плюс 23 — плюс 28, «но будет приближаться и к 30 градусам».

«Очень резкие колебания температуры на юге Сибири. Тут еще в субботу была высокая температура, на Алтае было плюс 38 — плюс 39 градусов. Затем произошло понижение температуры до нормальных значений. Но это понижение приводит к тому, что в южных регионах непогода сильная», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Кемеровской области, в Алтайском крае, в республике Алтай сильный и очень сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер с порывами до 22 м/с, в Алтайском крае -до 25 м/с. Кроме того, в южных районах Красноярского края, в Хакасии, в Тыве сильный и очень сильный дождь, ливень, гроза, град.

«И это все связано с изменением температуры. Но она, в общем-то, будет около нормы, хотя и понизилась на 15 градусов. Но это ненадолго, потому что уже 21 мая произойдет новый вынос теплых воздушных масс, и опять температура будет приближаться к 33-32 градусам», — сказал Вильфанд.

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