В Томске подготовили проект капремонта доходного дома Макушина на Батенькова, 5

14 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Ульяна Сидорова, из архива издания

ООО «Электромонтаж» подготовило проектно-сметную документацию капремонта томского объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом П. Макушина» по пер. Батенькова, 5.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, проект предполагает полное обновление фасада и крыши здания и капитальный ремонт второго и третьего этажей. Согласно данным экспертизы, стоимость работ составит 137 млн рублей.

Уточняется, что проект разработан с учетом обеспечение сохранение ценных элементов, включенных в предмет охраны. Также подрядчик провел историко-культурную и другие необходимые экспертизы. Проектная документация прошла необходимые проверки.

Доходный дом сибирского просветителя и общественного деятеля Петра Макушина был построен в 1896 году. Изначально он имело «краснокирпичный» вид, без штукатурки в эклектичной манере. Здесь располагался книжный магазин. В этом же здании на верхний этаж перенесли и библиотеку и читальный зал, в здании была переплётная мастерская, отдел канцелярских товаров. Здесь также работала и первая частная типография, открытая Макушиным, где выпускалась его ежедневная политическая, литературная и экономическая газета «Сибирская жизнь».

В 1915 году здание было капитально переустроено, оштукатурено и «омоложено» по проекту архитектора Андрея Лангера. По просьбе книготорговца, в целях придания зданию более современного вида, архитектор изменил архитектурно-художественную композицию фасадов, выполнив их в модной на то время и «стильной» неоклассицистической трактовке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».