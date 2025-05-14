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Завтра томичей ждет масштабное отключение воды

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Завтра, 15 мая, в Томске жителей Ленинского и Октябрьского районов Томска ждет масштабное отключение воды, связанное с капремонтом сетей водоснабжения.

Как сообщает «Томскводоканал», отключение продлится с 23.30 четверга, 15 мая, до 20.00 субботы, 17 мая и затронет жителей почти 3 тыс. домов. По данным пресс-службе мэрии, для них организуют подвоз воды. Автоцистерны с водой будут выставлены на 12 адресах в Ленинском и Октябрьском районах города. График и адреса подвоза воды можно посмотреть здесь. Кроме того, томичи могут воспользоваться уличными водоразборными колонками.

Список домов, попавших в зону отключения:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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