В Томской области более чем на 40% снизился ввод жилья

13 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томской области отмечается падения объемов введенного в строй жилья, сообщает телеграм-канал регионального Союза строителей.

Так, по итогам первого квартала в регионе ввели 62,3 тыс. жилых «квадратов», тогда как годом ранее этот показатель был выше на 42,2%. Из общего объема ввода на долю сегмента индивидуального жилищного строительства пришлось 40,8 тыс кв. м, что на 31% меньше уровня января-марта 2024-го.

При этом объем работ, выполненных на территории региона по виду деятельности «Строительство», составил 16 млрд рублей или 90% (в сопоставимых ценах) к уровню I квартала предыдущего года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».