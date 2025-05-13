18+
18+
РЕКЛАМА

В Томской области более чем на 40% снизился ввод жилья

Город, Недвижимость и строительство, Томские новости, стройка жилье интересные новости Томска недвижимость В Томской области более чем на 40% снизился ввод жилья

В Томской области отмечается падения объемов введенного в строй жилья, сообщает телеграм-канал регионального Союза строителей.

Так, по итогам первого квартала в регионе ввели 62,3 тыс. жилых «квадратов», тогда как годом ранее этот показатель был выше на 42,2%. Из общего объема ввода на долю сегмента индивидуального жилищного строительства пришлось 40,8 тыс кв. м, что на 31% меньше уровня января-марта 2024-го.

При этом объем работ, выполненных на территории региона по виду деятельности «Строительство», составил 16 млрд рублей или 90% (в сопоставимых ценах) к уровню I квартала предыдущего года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Неделя добра. Нефтяники помогли соцучреждениям Томской области в рамках всероссийской акции

28 апреля 2025
Томские новости

Десять лесных пожаров ликвидировали в Томской области за выходные

14 апреля 2025
Томские новости

В Томске отметили приход хантыйской весны выставкой

14 апреля 2025
Томские новости

Суд обязал «Рускитинвест» вернуть землю, выданную под строительство ЛПК в Томской области

30 апреля 2025
Томские новости

В Томске запустили программу бета-тестирования ОС Аврора

17 апреля 2025
Рассказано

Томский рынок труда: чего ждать в 2025-м

30 апреля 2025
Томские новости

В Томске отметили День радио традиционным выкидыванием техники

8 мая 2025
Томские новости

Томичей приглашают на общегородской субботник и консервацию домов

22 апреля 2025
Томские новости

В День Победы томичи увидят праздничный салют

21 апреля 2025