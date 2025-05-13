На Университетском озере установили новые плавучие домики для уток

13 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Олесей Назаровой

В понедельник, 12 мая, на Университетском озере Томска появились два новых плавучих домика для уток и утят. Их установкой занимались аквалангисты клуба «Наяда» ТУСУРа во главе с Кириллом Бородиным.

Как сообщает участник проекта «Родники Томска» Олеся Назарова, первые домики, которые разместили здесь в 2022 году, затонули в конце прошлого лета. Восстановить их помогли томские предприниматели Юрий Лысенок и Сергей Кухарев. Они предоставили пиломатериалы, пеноплэкс и мастеров.

Сейчас на Университетском озере плавают три домика для уток. По словам Олеси Назаровой, ранее кто-то поставил еще один маленький домик для птиц на волонтерских началах.

Фото: предоставлено Олесей Назаровой

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