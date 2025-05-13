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На Университетском озере установили новые плавучие домики для уток

Благотворительность, Город, Городское благоустройство, Природа, Томские новости, томск университское озеро родники томска назарова благотворительность благоустройство город интерес На Университетском озере установили новые плавучие домики для уток

В понедельник, 12 мая, на Университетском озере Томска появились два новых плавучих домика для уток и утят. Их установкой занимались аквалангисты клуба «Наяда» ТУСУРа во главе с Кириллом Бородиным.

Как сообщает участник проекта «Родники Томска» Олеся Назарова, первые домики, которые разместили здесь в 2022 году, затонули в конце прошлого лета. Восстановить их помогли томские предприниматели Юрий Лысенок и Сергей Кухарев. Они предоставили пиломатериалы, пеноплэкс и мастеров.

Сейчас на Университетском озере плавают три домика для уток. По словам Олеси Назаровой, ранее кто-то поставил еще один маленький домик для птиц на волонтерских началах.

Фото: предоставлено Олесей Назаровой

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