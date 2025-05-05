Томичам расскажут, как помочь городу стать зеленым

5 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Истомина, из архива издания

Завтра, 6 мая, в Томске пройдет очередная встреча сообщества «Ландшафтные волонтеры». На этот раз она будет посвящена теме «Городское садоводство: как помочь городу стать зелёным».

Участники встречи узнают, почему садоводство полезно для ментального и физического здоровья, какие растения и для каких целей использовать, а также как и с кем согласовывать собственный цветник, мини-скверик или другую посадку. Обо всем этом расскажет координатор движения «Ландшафтных волонтеров», аспирантка кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства Биологического института ТГУ Елена Пожидаева.

Также среди участников встречи разыграют три саженца многолетних травянистых растений.

Встреча пройдет в «Точке кипения» на пр. Ленина, 26. Начало в 17.30, вход свободный по предварительной регистрации.

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