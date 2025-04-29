В томском Российско-немецком доме открылась выставка об искусстве оформления книг

29 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Выставка «Традиция и бунт: архитектоника книги» открылась в Российско-немецком доме. Экспозиция посвящена искусству оформления печатных изданий и включает экспонаты из фондов Научной библиотеки Томского государственного университета.

Как уточняют организаторы, посетители выставки узнают об этапах развития книжного искусства и особенностях представленных изданий из фонда Научки ТГУ. Одно из них — выпущенный в 1962 году в Польше иллюстрированный каталог «Polonia typographica saeculi sedecimi». Здесь приведены образцы печати из типографии Яна Халлера (1467–1535), который издал первую в Польше иллюстрированную книгу — законодательный статут «Commune Regni Poloniae privilegium» (1506). А рядом образец художественного конструирования книги в ХХ веке — изданная в 1972 году в Москве «Ода типографии» чилийского поэта Пабло Неруды в оформлении художника Юрия Маркова.

Выставка демонстрирует разные художественные направления в оформлении книги. Классика — в «Иллюстрациях к «Слову о полку Игореве» Владимира Фаворского (1886–1964), одного из крупнейших мастеров книжной графики XX века. Авангард — в репринтном издании сборника стихов Владимира Маяковского «Для голоса», оформленном Эль Лисицким (1890–1941), художником, архитектором, дизайнером и теоретиком искусства. Его работы оказали значительное влияние на развитие современного книжного дизайна, открыв новые возможности для взаимодействия текста, изображения и пространства.

Выставка в Российско-немецком доме на ул. Красноармейская, 71 будет работать до 25 мая. Самостоятельно посетить ее можно в в часы работы РНД: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, и в пятницу с 9.00 до 16.30.

Также можно посетить экскурсии по выставке. Они продут 16, 19, и 23 мая. Кроме того, с 12 мая начнёт работу приуроченный к выставке мастер-класс «Припечатано! Штамп своими руками», где участники попробуют себя в роли типографа и создадут собственное клише для печати. Записаться на него можно в группе РНД во «ВКонтакте».

Фото: Савелий Петрушев

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