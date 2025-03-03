Более 270 млрд рублей разместили сибиряки на накопительных счетах Сбера

3 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

По итогам 2024 года жители регионов Сибири разместили на накопительных счетах Сбера более 270 млрд рублей и получили десятки миллиардов дополнительного дохода.

Как сообщает пресс-служба банка со ссылкой на аналитиков, объем размещений в целом пропорционален численности населения того или иного региона. Сами вклады и накопительные счета работают по одному принципу: вы размещаете деньги и получаете их обратно с процентами. При этом ставка у накопительного счета может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. Банк предупредит об изменении заранее.

Вместе с тем накопительный счёт открывается бессрочно. При этом в любой момент можно снять с него все деньги. При этом счёт не закроется. А чтобы не потерять проценты за последний месяц, необходимо дождаться окончания расчётного периода. Первый день расчётного периода — дата открытия счёта. В любое время можно вновь пополнить счет и продолжить копить. Главное, не забыть проверить условия — процентная ставка могла измениться.

Вклад всегда открывается на определенный срок. Когда тот заканчивается, вклад автоматически продлевается на тот же срок и сумму. Досрочное снятие средств со вклада как правило приводит к потере процентов.

— Накопительные счета и вклады в Сбере — удобные финансовые инструменты для сохранения и преумножения накоплений. Сочетая их, наши клиенты получают высокую доходность, сохраняя при этом возможность оперативного снятия средств без потери процентов, — отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

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