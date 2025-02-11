Томичи примут участие в первенстве Европы по грэпплингу

11 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Три томских спортсмена по итогам отборочного тура представят Томскую область на Чемпионате Европы по грэпплингу и грэпплингу-ги.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в соревнованиях приняло участие около 850 спортсменов из 36 регионов России.

Томская команда завоевала в турнире семь медалей. Дарина Хугаева стала первой в двух дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». Алексей Шаховский взял золотую медаль в «грэпплинг-ги» и серебро» в грэпплинге. Кроме того, Алексей Шаховский выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Дарья Серазетдинова завоевала две серебряных медали (грэпплинг и грэпплинг-ги), Михаил Рыбка — бронзовый призер в дисциплине «грэпплинг-ги».

По итогам соревнований Алексей Шаховский, Дарина Хугаева и Дарья Серазетдинова представят Томскую область на первенстве Европы.

Спортсмены тренируются под руководством Романа Перервина и Миниса Мухамадиева.

Грэпплинг — это стиль борьбы, при котором комбинируются техники бразильского джиу-джитсу, дзюдо, самбо, лута-ливре, вольной борьбы и борьбы кэтч. Грэпплинг-ги — это вид грэпплинга, отличающийся тем, что участники выступают в кимоно.

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