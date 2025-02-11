В Томске пройдет юбилейный Сибирский фестиваль керамики

С 14 февраля по 13 апреля в Томске пройдет 20-й Международный сибирский фестиваль керамики. Томичей ждут выставка керамических изделий, знакомство с мастерами, лекции и мастер-классы, на которых можно лепить и «гончарить».

Как сообщают организаторы, в этом году фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения художника Николая Рериха и пройдет под девизом «Излучение красоты есть венец культуры!». В рамках мероприятия будет представлено более тысячи керамических работ, выполненных в разных техниках мастерами из России и Ближнего зарубежья. География российских участников — от Санкт-Петербурга до Владивостока, в том числе и Томск. Также в фестивале примут участие мастера из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Таджикистана.

«Приглашение мастеров из разных регионов и ближнего зарубежья становится неотъемлемой традицией культурного обмена и превращает музейную выставку в настоящий профессиональный форум. Постоянно на выставке демонстрируют свое искусство художники Иван Кротов и Елена Краснова (г. Красноярск), Алена Залуцкая и Валерий Кузнецов (г. Новосибирск), а также приглашенные мэтры из Санкт-Петербурга и Москвы, — говорится в сообщении.

Один из авторов, член Московского союза художников, член Ассоциации художников декоративного искусства, Татьяна Пунанс в этом году привезет в Томск проект «Буква и цифра». Его концепция заключается в осмыслении магии чисел и букв. Зрители увидят её воплощение в керамике.

Также впервые в Томске будет представлен всероссийский кураторский выставочный проект из Санкт-Петербурга «Сибметр». Его автором является Михаил Капустин, доцент кафедры художественной керамики и стекла СПГХПА им. А.Л. Штиглица, член Санкт-Петербургской организации Союза художников России. Особенность этой экспозиции в том, что все представленные произведения будут ограничены размером 1 кв. метр. При их создании планируется использовать не только керамику и фарфор, но и стекло, металл, дерево и другие материалы.

Выставка керамики разместится в Первом музее славянской мифологии по адресу: ул. Загорная, 12. Экспозиция будет работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Стоимость полного билета — 250 рублей, льготного — 200 рублей. Более подробную информацию можно получить по телефону: +7(3822) 210-333.

Кроме этого, в рамках юбилейного фестиваля художественной керамики в течение двух месяцев будут организованы просветительские лекции и мастер-классы. Посетить их можно бесплатно, по предварительной регистрации.

Сибирский фестиваль керамики — это масштабный художественный проект некоммерческого фонда «Центр народной ремесленной культуры» (г. Новосибирск). В Томске в Первом музее славянской мифологии он проходит уже десятый год подряд.



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