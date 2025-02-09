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Томичей приглашают на спектакль по фронтовым письмам немецких солдат

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В Томске 23 февраля состоится литературный спектакль актеров Евгении и Александра Парфеновых «ПроЗрение». Он будет посвящен Великой Отечественной войне. Его лейтмотивом станет переписка немецкого офицера и его супруги.

— «ПроЗрение» — это авторское высказывание об одном из самых страшных эпизодов истории нашей страны. Собирательный образ персонажей возникает из писем немецких солдат с фронта. Его метаморфозы дают зрителям представление о том, что война тотально меняет мир и людей, — говорят организаторы.

Спектакль пройдет на площадке «Дома искусств» по адресу: ул. Шишкова, 10. Начало в 17.00. Стоимость билетов — 600 рублей.

Подробную информацию можно найти в группе «Вконтакте» или в телеграм-канале.

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