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В Томске пройдут «Масленичные посиделки»

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С 24 февраля по 2 марта в Музее истории Томска будут организованы «Масленичные посиделки» с русской печкой и традиционной утварью.

Как сообщают организаторы, на встречах томичи узнают, как отмечали Масленицу в давние времена, что означают масленичные обряды, почему наши предки заманивали солнце блинами и кто такие Комы. После беседы всех участников ждут блины с травяным чаем.

Мероприятие пройдет в уютном пространстве музейной экспозиции «Русская изба» по адресу: ул. Бакунина, 3. К участию приглашаются организованные группы детей. Предварительная запись по телефону 65-72-55.

Возрастное ограничение 6+.

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