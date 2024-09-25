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Знаменитый танго-певец из Аргентины даст концерт в Томске

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Музыкант из Аргентины Мартин Альварадо выступит в томском джаз-клубе Underground в пятницу, 4 октября.

Как уточняют организаторы, музыкант входит в число лучших танго-певцов нового поколения и является одним из популярнейших аргентинцев планеты. Мартин известен не только интерпретациями популярной музыки танго, но и как автор собственных песен, написанных на грани танго, джаза, фламенко и рока.

— Танго должно расти, развиваться и быть актуальным и интересным для современников, особенно для молодых. Для меня танго — это язык жизни, — считает Мартин Альварадо.

В свою очередь основатель Underground Олег Усенко отмечает, что музыкант одарен прекрасными вокальными данными и волнующим диапазоном, вместе с харизматичностью и умением держаться на публике.

— Мартин Альварадо сравнивается критиками с суперзвездой песенного танго 1930-х годов, Карлосом Гарделем, и назван самым значительным танго-певцом современности, — подчеркнул Олег Усенко.

Концерт состоится в пятницу, 4 октября, по ул. К. Маркса, 23а. Стоимость билетов от 2 150 рублей.

Начало в 19.00.

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