Скончалась одна из основателей журфака ТГУ Эмилия Блинова

Томский Обзор / Фото: 23 сентября 2024 // Фото: news.tsu.ru

В ночь на воскресенье, 22 сентября, на 92-м году жизни скончалась известная томская преподавательница, родоначальница журналистского образования в Томском государственном университете Эмилия Блинова. Об этом накануне сообщил Томский союз журналистов.

Прощание с Эмилией Блиновой пройдет во вторник, 24 сентября, в ритуальном зале на улице Алексея Беленца, 14. Начало в 14.00.

Прощальный обед состоится в 17:00 в кафе Визави (пр. Кирова, 69).

Эмилия Блинова, выпускница историко-филологического факультета Томского государственного университета 1956 года (закончила обучение с отличием), 10 лет проработала на первой за Уралом Томской телестудии: была ответственным редактором детских, затем молодёжных передач, закончила журналистскую карьеру редактором художественного телевещания.

В 1976 году Эмилия Блинова вместе с заведующим кафедрой советской литературы Николаем Киселевым создала отделение журналистики ТГУ и в том же году защитила кандидатскую диссертацию по истории развития жанра фельетона в отечественной публицистике. С 1977 года она избрана заведующей новосозданной кафедры журналистики, которой руководила в течение 20 лет.

Эмилия Блинова награждена медалью «Ветеран труда» и рядом почётных грамот Министерства образования, Администрации Томской области, ТГУ («За заслуги перед университетом», «В ознаменование 25-летия отделения журналистики» и др.).

Коллектив «Томского Обзора» выражает соболезнование родным и близким Эмилии Блиновой.

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