«Газпром нефть» запустила новый цикл грантового конкурса для реализации социальных проектов томичей

16 сентября 2024 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» начала прием заявок на гранты для реализации проектов в области культуры, спорта, экологии, образования и благоустройства. Участие в грантовом конкурсе могут принять некоммерческие организации, бюджетные учреждения и инициативные жители Томска, Каргасокского и Парабельского районов.

Заявки на финансирование и экспертную поддержку социальных проектов принимаются с 16 сентября до 31 октября 2024 года на цифровой платформе «Родные города». Главный критерий получения гранта – польза проекта для общества и конкретного населенного пункта. Победители будут определены в феврале 2025 года.

Найти наиболее востребованные в каждом из регионов проекты и правильно заполнить заявку на грант участникам помогут эксперты «Родных городов» в области социального проектирования. Они оценят значимость и актуальность подаваемых инициатив, а также соответствие опыта и компетенций заявителей выбранным направлениям.

В Томской области грантовый конкурс реализуется при поддержке «Газпромнефть-Востока». В 2024 году компания поддержала 12 проектов. Ключевым направлением стала среда для жизни: открытие детской площадки, приобретение дополнительного оборудования для сенсорно-динамического зала, проведение акций по благоустройству исторической части города.

«В Томской области живут талантливые и неравнодушные люди, которые по-настоящему любят родной край. У наших земляков много идей – нужных и полезных жителям. Воплотить их помогают поддержка «Газпром нефти» и созидательная энергия, которую рождают тесные и теплые партнерские отношения наших северян и компании», — отметил губернатор Томской области Владимир Мазур.

«Ключевой принцип социальных инвестиций «Газпром нефти» – партнерство. Вместе с инициативными командами мы создаем то, что нужно городам и отвечает интересам и потребностям местных жителей. Через инструмент грантовой поддержки мы не просто выделяем деньги, мы создаем систему устойчивого развития территорий – жители городов наравне с нами чувствуют свою ответственность за развитие родного края и делают по-настоящему эффективные и устойчивые проекты. Более половины поддержанных нами инициатив продолжают существовать и по завершению гранта», — подчеркнула директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова.

«Мы проводим конкурс с 2014 года и через заявки грантополучателей можно проследить, как год от года меняются потребности территории. К примеру, несколько лет назад большая часть заявок на грантовый конкурс относилась к теме образования, сейчас предпочтение отдается экологии, созданию новых мест отдыха с элементами современного дизайна. Мы понимаем, что именно эти тренды являются социально значимыми, и откликаемся на запросы, связанные с перспективным развитием территории», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

Грантовый конкурс «Родные города» – основной инструмент поддержки инициатив местных сообществ в регионах деятельности «Газпром нефти», который проводится с 2013 года. За это время реализовано около 1200 проектов, а общая сумма выделенных компанией грантов уже превысила 330 млн рублей. В 2024 году на гранты от «Газпром нефти» было реализовано 110 инициатив. Многие из этих проектов в области культуры и образования вошли в программы празднования Дней города в Тюмени, Омске и Таре, а также 90-летнего юбилея Государственной библиотеки Юргы. В Ноябрьске Международный день коренных малочисленных народов по инициативе местных жителей отметили фестивалем «Теплый Север».

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