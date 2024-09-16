Томичи отправили 2 тысячи юбилейных открыток с фестиваля искусства и чтения «ТОМ II»

16 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В субботу, 14 сентября, в Университетской роще Томского госуниверситета томичи отправили 2 000 художественных открыток, подготовленных специально для фестиваля искусства и чтения «ТОМ II» Почтой России и издательством «Макушин Медиа». Акция стала самой масштабной за последние два года, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На почтовой открытке проиллюстрировали сразу несколько поводов: проходящий в этом году второй раз фестиваль искусства и чтения «ТОМ», 420-летний юбилей Томска, 180-летие со дня рождения сибирского просветителя, мецената и почётного гражданина Петра Макушина, 146-летие со дня основания ТГУ. «Открытые письма» разлетелись с фестиваля в более чем 75 российских городов, но чаще всего их адресовали получателям из Томска, Новосибирска, Москвы, Калининграда, Сочи и Санкт-Петербурга.

В рамках акции гости фестиваля могли отправить открытки бесплатно, украсив их художественными марками и уникальными оттисками почтовых штемпелей, среди которых чаще всего использовался «Томск — студенческий город».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».