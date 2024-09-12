ТДСК намерена взыскать 115 млн рублей с томского Облстройзаказчика

12 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

АО «Строительное управление Томской домостроительной компании» (СУ ТДСК, входит в холдинг ТДСК) обратилось в Арбитражный суд Томской области с заявлением о взыскании с ОГКУ «Облстройзаказчик» 115,3 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Заявление было подано 10 сентября и пока не принято к производству.

По данным с сайта госзакупок, СУ ТДСК и «Облстройзаказчик» за последние пять лет заключили четыре госконтракта. В настоящее время в стадии исполнения один контракт стоимостью 1,15 млрд рублей, заключенный в декабре 2022 года, на строительство двух многоквартирных домов по ул. Петра Федоровского в Томске (микрорайон №8) для расселения аварийного жилья. Контракт должен был быть исполнен до конца 2023 года.

По данным с сайта ТДСК, строительство этих домов было завершено в начале декабря 2023 года. Общая стоимость строительства составила 1,259 млрд рублей. Сдача работ заказчику была запланирована на установленные контрактом сроки — конец декабря. При этом в настоящее время статус контракта не изменился, он остается в стадии исполнения.

В пресс-службе ТДСК «Интерфаксу» подтвердили, что заявление о взыскании средств связано с контрактом на строительство многоквартирников по ул. Петра Федоровского.

ОГКУ «Облстройзаказчик» создано в Томске в 2002 году, является заказчиком по нацпроектам в части строительства и проектирования в Томской области.

ТДСК является одним из крупнейших застройщиков в Томской области и в Сибири в целом, вместе с дочерними обществами (более 20 компаний) образует единый технологический холдинг по строительству жилья и объектов соцсферы. ТДСК занимается возведением микрорайонов в Томской и Новосибирской областях.

По информации компании на конец 2023 года, крупнейшими пакетами акций ТДСК владеют ее гендиректор Александр Шпетер (25,14%) и член совета директоров Николай Ефремов (11,6%). Остальные акции распределены между другими физлицами.

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