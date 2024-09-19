Анатомия Томска. Жемчужина города

19 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Федор Шумилов

В проекте «Анатомия Томска» к 420-летию нашего города рассказываем в комментариях и инфографике интересные истории о его главных символах, местах и фактах.

Во втором выпуске — водная жемчужина Томска, Белое озеро. Оно расположено практически в самом центре города на Воскресенской горе и неоднократно переживало как упадок, так и возрождение. История и настоящее озера — в нашей инфографике.

Когда-то давно у озера в центре города, расположенного в непосредственной близости от Иркутского тракта, важной транспортной артерии Сибири, была вполне утилитарная функция. Здесь возчикам можно было напоить усталых лошадей — и именно из-за конского навоза водоем периодически страдал от загрязнений. Правда, зимой на Белом озере не обходилось без увеселений: здесь регулярно устраивали каток. В историю он, правда, вошел благодаря поводу отнюдь не радостному — младший сын купца Евграфа Кухтерина, восьмилетний Василий в 1887 году утонул, катаясь по неокрепшему льду Белого озера.

Но именно в ХХ веке, после закладки приозерного парка, место стало территорией для отдыха горожан и остается им вот уже более 80 лет. Что делается для поддержания его в порядке?

— Каждый год администрация Томска работает над тем, чтобы Белое озеро развивалось как общественное пространство. Здесь проводят благоустроительные работы к каждому сезону. Весенние субботники, зимняя подготовка ледовых городков, катков, организация купели. Стабильно подкрашивают-ремонтируют элементы благоустройства — лавочки, бордюры, дорожки и так далее, — рассказывает заместитель мэра Томска по благоустройству Николай Глебович.

Отдельной темой на протяжении многих лет остается тема пополнения озера. Раньше водоем питался подземными водами, на его песчаном дне били ключи. Из озера вытекала речка Белая, впадавшая в Ушайку. Но после очистки и бетонирования дна в 1970-х, естественная ключевая подпитка прекратилась, озеро пополняли атмосферные осадки, сюда же, кстати, долгое время свозили и лед, оставшийся весной от снежных городков. Николай Глебович поясняет:

— Белое озеро давно признано искусственным водоемом и за лето успевает обмелеть. Поэтому ежегодно мы наполняем его водой.

Дополнительную подкачку воды из внешних источников для сохранения водного баланса еще несколько лет назад рекомендовали проводить гидрологи ТГУ. Также они отмечали, что предотвращать дефицит кислорода, связанный с разложением растительности и органики, поступающей со стоками, в теплое время года, возможно путем искусственной аэрации воды. Приостановить деградацию Белого озера и улучшить качество воды в нем может заселение водными организмами и растительностью, а также реконструкция водозаборной скважины, которую планирует провести мэрия Томска.

— Ежегодно с помощью волонтеров-аквалангистов мы очищаем дно водоема, самая популярная находка — мобильный телефон, самая неожиданная — диван. Отдельно стоит рассказать про местную фауну — уточки, которые живут тут зимой и летом, иногда вмерзают в лед, но их спасают, защищают от бродячих собак, достают их домики, если они вдруг утонули, — говорит глава Октябрьского района Томска Сергей Лозовский. — Ежегодно озеро посещают тысячи человек, и именно районная администрация следит за порядком в парке: обеспечивает охрану на мероприятиях силами народной дружины, функционирование разного рода инфраструктурных объектов, типа туалетов, элементов благоустройства, МАФов, пунктов книгообмена, спортивных снарядов. Мы же следим и за сохранностью и опрятностью местных памятников.

Люди проводят время на Белом озере и зимой, и летом. Здесь организуют множество мероприятий: Крещенские купания, фестиваль сапбординга, рок-фестивали, танцевальные вечера, праздники урожая и народов Севера «Большая рыба» — и это далеко не весь список.

— В планах комплексное развитие территории: в следующем году часть территории включена в программу «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда» с 2019 года). Здесь обновят пешеходные дорожки, обустроят зону «тихого отдыха». Томичи, кстати, сами проголосовали за дизайн-проект, который будет реализован в этом парке, — отмечает Н. Глебович.

Комментарии: Егор Хворенков

Инфографика: Федор Шумилов

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