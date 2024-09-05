Томичей ждут более 80 мероприятий на фестивале искусства и чтения «ТОМ II»

5 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

На следующей неделе, 12–15 сентября, в Университетской роще Томского госуниверситета стартует «ТОМ II. Фестиваль искусства и чтения». На этот раз для томичей подготовили более 80 мероприятий — от встреч с писателями и художниками до мастер-классов, выставок и тематических лекций.

Как уточняют организаторы, на «ТОМе II» можно будет узнать, есть ли у человека суперспособности, научиться писать египетские иероглифы, посмотреть одну из серий «Дневника Достоевского» и встретиться с режиссером этого фильма Валерием Ткачёвым, взять автограф у знаменитого на весь мир художника-иллюстратора Игоря Олейникова и задать ему свои вопросы. На встрече с авторами проекта «Макушин Talks» гости фестиваля узнают интересные подробности о жизни и приключениях сибирского просветителя и книготорговца Петра Макушина.

— В этом году мы постарались сформировать программу фестиваля так, чтобы каждый гость мог найти для себя интересные мероприятия и узнать что-то новое. За четыре дня мы проведем более 80 мероприятий, рассчитанных на самые разные аудитории. Одни — будут интересны семьям с детьми, другие — привлекут внимание литературоведов, студентов-филологов и начинающих писателей, — отметила руководитель Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарева. — В пятницу мы ждем на фестивале профессионалов — сотрудников музеев, библиотек и других учреждений культуры: для них подготовлена отдельная программа. В субботу запланирована большая семейная программа. Ряд лекций и творческих встреч будут интересны краеведам и людям, неравнодушным к истории, политологии, антропологии, а также тем, кто влюблен в наш город.

Организаторы уточняют, что в белом кубе перед главным корпусом ТГУ в дни фестиваля можно будет познакомиться с результатами творческой лаборатории «„Книга художника“ как объект художественной интерпретации».

В павильоне у главного корпуса ТГУ в дни фестиваля будут проходить презентации книг от авторов и издательств. Писательница Анна Баснер расскажет о красоте обреченной идеи в ее романе «Парадокс Тесея», а также о реставрации и проблеме подлинности. Встреча с автором пройдет в субботу, 14 сентября в 13:00. А после этого здесь состоится презентация лучших изданий ГМИИ им. А.С. Пушкина. Издательство ТГУ презентует свой мерч, а также издание о деканах физико-математических факультетов.

В пятницу и субботу, 13 и 14 сентября, гости фестиваля смогут побывать на контекстных экскурсиях в Музее книги Научной библиотеки ТГУ, узнать о жизни Григория Потанина или Василия Жуковского, посетить «Кабинет Пушкинского» и Центр когнитивных исследований и нейронаук ТГУ, посмотреть выставку «История российского дизайна 1917–2017» в галерее главного корпуса университета.

В субботу, 14 сентября, в павильоне во дворике Научной библиотеки в 11:00 начнется музыкально-литературный спектакль «Сказка о Золотом петушке» в постановке Первого музея славянской мифологии, подготовленный к 225-летию А.С. Пушкина. В 13:00 здесь можно будет побывать на мастер-классе по реставрации книг и создать собственную открытку в стиле древнерусских рукописных текстов. В 15:00 всем родителям рекомендуем посетить творческую встречу «Терапевтические сказки для детей», которую проведет северская писательница и многодетная мама Оксана Мухортова. А в 16:00 ждем подростков и их родителей на научно-популярную лекцию «Генетика фантастических существ и мутации суперсилы», которую прочтет научный журналист из Красноярска Элина Стоянова.

Архитектор, директор и главный редактор издательства TATLIN из Екатеринбурга Эдуард Кубенский прочтет лекцию «Город между строк» и поделится опытом издательских интервенций в городские пространства. Встреча пройдет 14 сентября в 14:00 в Институте образования ТГУ.

Здесь же в 15:00 можно будет познакомиться с историком, заместителем директора по науке Всероссийского музея декоративного искусства Андреем Шаповаловым, который представит свою книгу «Говорящие с духами». А в 16:00 в этой аудитории историк и культурный антрополог, профессор РГГУ, директор Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени Дмитрий Антонов прочтет лекцию «Старец, горлица и ослиная челюсть: загадки русских икон». Речь на ней пойдет о необычных сюжетах, которые встречаются на русских иконах — как средневековых, так и современных. И о том, какие легенды они порождают.

14 и 15 сентября гости фестиваля также смогут посетить лекции известного российского журналиста Юрия Сапрыкина, где можно будет познакомиться с биографией Лидии Гинзбург или погрузиться в атмосферу позднего СССР через историю Олимпиады 1980 года.

15 сентября в 12:00 в Институте образования ТГУ презентуют результаты подростковой лаборатории «Место встречи: Томск».

В 14:00 здесь же пройдет встреча с директором по развитию Дома творчества «Переделкино» Юлией Вронской. Она расскажет о творческих резиденциях для писателей, переводчиков, художников и музыкантов.

В 15:00 редактор издательства Ad Marginem (г. Москва) Ольга Гаврикова на площадке института образования ТГУ расскажет о том, как издательство вот уже 30 лет участвует в формировании истории искусства, какие нарративы транслирует в своих книгах по искусству.

В 16:00 ее коллега, научный редактор издательства, антрополог, магистрант Европейского университета и Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, автор телеграм-канала «Иней на цветущей ежевике» Григорий Винокуров прочтет лекцию «Пиратская антропология: Дэвид Гребер и новое видение истории».

Заведующая отделом рукописей ГМИИ им. А.С. Пушкина, кандидат исторических наук Наталья Александрова 15 сентября в 14:00 в павильоне во дворике Научной библиотеки ТГУ прочтет увлекательную лекцию «Лети с приветом, вернись с ответом». Она расскажет о том, что почтовая карточка может содержать уникальный объем информации — изображение, содержание, язык, эстетику, практически утраченную форму человеческого общения, когда в коротких посланиях — интерес, тревога, забота, любовь, и конечно детали бытования. Те самые детали, которые большой историей опускаются, а на самом деле составляют ее суть. После лекции состоится дискуссия с коллекционерами открыток из Томска.

В связи с ограниченным количеством мест в аудиториях организаторы советуют заранее регистрироваться на мероприятия.

Подробную информацию обо всех мероприятиях фестиваля можно найти на сайте tom-books.art, в группе «ВКонтакте» и телеграм-канале.

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