Гости «Сибагро Гурмэ» налепили более 15 000 пельменей на «топоре»

27 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба «Сибагро»

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В Томске завершился международный фестиваль «Праздник топора», где работала площадка «Сибагро Гурмэ». Гастрономическую точку посетили тысячи томичей и гостей города, а участники кулинарного мастер-класса налепили более 15 000 ярких пельмешек.

По традиции свою площадку компания украсила фирменной фотозоной и новым арт-объектом — качелями в окружении деревянных стилизованных «свинок». Созданные арт-объекты стали частью фотоконкурса, в котором каждые два часа выбирали победителя и вручали вкусный подарок. Компания также позаботилась и о досуге ребятишек. Мальчишки и девчонки занимались археологическими раскопками, мастерили фонарики и лепили пельмени.

— Мы пошли с ребятишками специально на лепку — им было интересно попробовать. Пока дети были заняты, мы с сестрой взяли вкуснейшие рёбрышки и лимонад. И тут услышали про конкурс. Я сфотографировалась с дочками за лепкой пельменей. Через некоторое время ВКонтакте пришло сообщение о том, что я выиграла. Радости и удивлению не было предела! Подарок очень понравился, — поделилась впечатлениями победительница розыгрыша Евгения Мазаник.

Локация притягивала гостей не только яркой анимацией, но и ароматным запахом готового мяса. В меню ждали блюда от шеф-повара — сиб-бургеры, хот-доги и колбаски с отварной картошкой и зеленью, ароматные и сочные ребрышки гриль.

— Я только недавно приехал и сразу решил подкрепиться. Взял себе ребрышки с картошкой. Все вкусно, приготовлено прекрасно! Слышал, что в Томске у «Сибагро» скоро откроется ресторан, с удовольствием схожу туда, чтобы снова их взять, — рассказал томич Тимофей Варлаков.

Фото: Пресс-служба «Сибагро»

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