«Владимиры Захаровы» выйдут на уборочную в Томской области

Томский Обзор / Фото: 22 августа 2024 // Фото: tomsk.gov.ru

Именные комбайны Ростсельмаша, названные в честь создателя театра «2+КУ» Владимира Захарова, выйдут на уборочную в Томской области, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Техника была выпущена в канун 95-летия предприятия в череде агромашин, названых в честь героев, оставивших яркий след в своём регионе. Первый именной комбайн Т500, получивший имя Владимира Захарова, отправится в Шегарский район на поля АО «Сибагро». Еще два будут убирать зерно в СПК «Межениновский».

Напомним, Владимир Захаров родился в 1954 году в Узбекистане, в 1978 году окончил Томский политехнический институт (ТПУ). В 1991 году он основал популярный кукольный театр «2+КУ», одну из главных туристических достопримечательностей Томска. Созданные Владимиром Захаровым образы, электронные куклы и инсталляции до сих пор являются уникальными в своем роде.

В начале февраля 2019 года создатель театра «2+КУ» трагически погиб при пожаре в хозпостройке театра. Подробнее о нем можно узнать из наших материалов Владимир Захаров. «У него был не театр, а целый мир» и «Принцип чтения. Владимир Захаров: «Скоро меня заменят ученики, а я буду сидеть на печи и книжки писать».

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