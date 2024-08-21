Томичи смогут выразить свою любовь к городу языком кино

21 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Горожан приглашают принять участие в открытом кинофестивале «Томск глазами томичей». Он пройдет в рамках празднования 420-летия Томска.

Как уточняют организаторы, участникам фестиваля предлагают показать свой взгляд на город с помощью языка кино. Предполагается, что проект объединит творчески развитых людей, делающих первые шаги в области кино. Участники в своих сюжетах могут поделиться историями о любимых местах города, интересными фактами или сделать забавный скетч о жизни в Томске.

На фестиваль принимаются работы в четырех номинациях: лучший короткометражный игровой, документальный, музыкальный или анимационный фильмы. Представленные видеоролики должны быть не длиннее 3 минут. Заявки принимаются до 3 сентября по почте drsha@mail.ru.

Итоговый просмотр работ и награждение победителей состоятся восьмого сентября. Авторы лучших работ получат дипломы и ценные призы. А все участники конкурса получат сертификаты в электронном виде.

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