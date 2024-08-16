Томская область ликвидирует фонд, созданный для развития науки и инноваций

16 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Фонд «Кроссиндустриальный центр совместных технологических разработок», созданный в 2019 году в Томской области для проведения исследований, развития науки и инновационной деятельности, ликвидируется, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Учредители фонда — администрация Томской области (в лице департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности), Томский политехнический университет (ТПУ) и Томский государственный университет (ТГУ).

Соглашение о создании фонда было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году. Тогда предполагалось, что в него, помимо вузов и областных властей, войдут крупные компании — «Газпром нефть», «СИБУР», также рассматривал возможность участия «Росатом». В Сочи соглашение о сотрудничестве в рамках фонда подписали бывший тогда губернатором региона Сергей Жвачкин и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Позднее, в апреле того же года, Жвачкин подписал соглашение о сотрудничестве в рамках реализации стратегии научно-технологического развития страны на базе фонда с исполнительным директором ООО «СИБУР» Василием Номоконовым. Дюков и Номоконов входили в состав набсовета фонда в 2019 году.

«Томичи компетентны в разведке, добыче, переработке углеводородов, машиностроении и других отраслях. По поручению президента РФ наш регион стал пилотным научно-техническим центром, и кроссиндустриальный центр — очередной шаг в этой работе. На форуме в Сочи мы подписали соглашение с Дюковым, и вот теперь к нему присоединяется «Сибур», — говорил тогда Жвачкин.

В частности, предполагалось, что одним из ключевых проектов центра станет «Палеозой» — создание технологии по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти. В разработке этой технологии принимают участие Томский политех, «Газпром нефть» и региональные власти.

Учредители фонда не стали комментировать «Интерфаксу» причины ликвидации, а также итоги пятилетней работы организации. Однако в решении Ленинского районного суда Томска от 14 июня 2024 года говорится, что заявление о ликвидации фонда подал его руководитель Валерий Рукавишников, также являющийся сотрудником ТПУ. По его данным, опубликованным в решении суда, источниками формирования имущества фонда являются «поступления от учредителей; добровольные имущественные взносы и пожертвования российских юридических лиц и граждан РФ; иные незапрещенные законодательством РФ поступления».

«Годовая отчетность фонда сдается, но имущества недостаточно для осуществления своих уставных целей, привлечение финансовых вложений на безвозмездной основе в виде пожертвований в необходимом объеме не представляется возможным, в связи с чем, цели фонда не могут быть достигнуты», — говорится в решении суда. В связи с этим Набсовет фонда принял решение ликвидировать его.

Ликвидатором назначена Ксения Лой, срок ликвидации — 1 год.

В отчетности фонда и материалах региональной администрации говорится, что фонд в 2020 году занимался такими проектами, как «Поиск технологий построения согласованных геологических моделей на основе интеграции геологических данных и промышленной истории разработки», «Разработка программного прототипа реализующего нейросетевой подход к решению обратной задачи построения геолого-гидродинамической модели, согласованной с историей разработки». Подробности и итоги реализации проектов не приведены.

В 2021–2022 годах фонд изучал заводнение на месторождениях «Газпром нефти», организовал ряд семинаров для «Городского центра бронирования и туризма», провел интенсив по основам нефтегазового инжиниринга для специалистов различных профилей (студентов ТГУ и ТПУ). В 2023 году фонд деятельности не вел.

В 2019 году фонд получил субсидию в размере 13 млн рублей, в остальные годы доходы складывались от предпринимательской деятельности. Крупнейшую выручку фонд получил в 2022 году — 14 млн рублей.

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